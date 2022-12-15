Одна из шести названных Путиным задач, на которых должна сосредоточиться экономика России в 2023 году, - не занимать за рубежом

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15 декабря 2022, 17:55 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 15 декабря в рамках заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам определил шесть ключевых задач на 2023 год.

Как указал президент РФ, первая задача касается вывода взаимодействия с ключевыми партнёрами России на новый уровень. "Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах", - заявил Путин.

Он напомнил, что Запад, вводя санкции, пытался задвинуть Россию на периферию мирового развития.

Путин повторил, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии, а будет расширять взаимодействие со всеми.

По словам президента, Россия будет искать более перспективных партнёров. "Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - пояснил он.

По информации главы государства, реализация проектов Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030-му – до 88 миллиардов. "Фактически это более 60 процентов поставок газа на запад в прошлом году", - отметил Путин.

Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.

Третья задача – это обеспечение финансового суверенитета страны. Путин отметил, что благодаря крепкому платёжному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, ... финансовые ресурсы у российской экономики есть.

"Надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что решение этих задач позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.

Продолжение следует.