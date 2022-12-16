Фон дер Ляйен: ЕС в 2022-м выделил Украине 19,7 млрд евро финансовой помощи и продолжит ее поддерживать так долго, как будет нужно

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16 декабря 2022, 08:56

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Европейский союз в текущем году выделил Украине 19,7 млрд евро финансовой помощи и продолжит поддерживать бывшую советскую республику так долго, как будет необходимо. Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Евросоюз в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит ее поддерживать так долго, как будет нужно, заявила Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что, согласно сведениям издания Politico, Вашингтон в настоящее время рассматривает возможности для масштабного расширения военной помощи киевской стороне в следующем месяце.