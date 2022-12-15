Певица Цыганова сравнила русский шоу-бизнес с Викторией Нуланд

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 17:39 Антон Николаев,

Вика Цыганова считает отечественный шоу-бизнес фальшивым искусством, сравнивая его с поведением замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Такое мнение она высказала в YouTube - шоу «Алена, блин!», передает издание «Аргументы недели».

«Шоу-бизнес - это суррогатное искусство, которое разлагает людей. Вот об этом я и говорила. По этой причине я не у кормушки! Мне не надо за конфетку или печеньку служить, как на Украине Виктория Нуланд ходила и раздавала эти конфетки. Вот это и есть наш шоу-бизнес!»

Ранее Вика Цыганова рассказала, как родилась идея гимна ЧВК «Вагнер». Певица поведала о том, что придумал песню ее муж после того, как посетил Донецк и Мариуполь.

Певица Цыганова: «ЧВК «Вагнер» очень хорошо воюет»