Певица Цыганова: «ЧВК «Вагнер» очень хорошо воюет»

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15 декабря 2022, 15:21 Антон Николаев,

Вика Цыганова рассказала, как родилась идея гимна ЧВК «Вагнер». Певица поведала о том, что придумал песню ее муж Вадим после того, как посетил Донецк и Мариуполь. Об этом она сказала в интервью YouTube - шоу «Алена, блин!», передает издание «Аргументы недели».

«ЧВК «Вагнер» очень хорошо воюет. Это люди, которые находятся действительно на передовой. Это конкретные люди, которые сделали выбор между добром и злом, и пошли воевать, отстаивая родину»

«Мой муж Вадим написал эту песню. С начала специальной военной операции мы поссорились с Вадимом. Он меня как-то все воспитывал, воспитывал. Тогда я ему сказала, мол, может ты поедешь на войну и там проявишь себя? Он обиделся, подумал, а потом поехал. Он пробыл там месяц. Он посмотрел все своими глазами, организовал волонтерское движение. Конечно, обратно он приехал вдохновленный идеями. Так родилась песня «Давай Донбасс огня», «Огонь перемен» и «Вагнер».

Вика Цыганова добавила, что песня «Вагнер» в первый день в соцсетях собрала сразу полмиллиона просмотров.