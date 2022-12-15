Песков: выступление Путина на совете по нацпроектам не является посланием Федеральному собранию, хотя и есть много общего

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 17:00 Источник: Telegram-канал ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Выступление российского президента Владимира Путина на совете по национальным проектам не является посланием Федеральному собранию, хотя и есть много общего. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодняшнее объемное выступление Владимира Путина — не послание Федеральному собранию, хотя и есть много общего, заявил нам Дмитрий Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, российский лидер отметил, что уровень бедности в стране снижается.