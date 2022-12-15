Президент Путин заявил о том, что бедность в России снижается

Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том, что уровень бедности в стране снижается. Об этом информирует РИА Новости.
«Путин: доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%, бедность снижается», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
По словам главы государства, сокращение ВВП РФ по итогам 2022-го должно быть меньше прежних прогнозов и составить 2,5%.
Также Владимир Путин указал на то, что Россия продолжит реализовывать ответственную финансовую и макроэкономическую политику.
Ранее в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент на следующей неделе проведет большой Госсовет.