Президент Путин заявил о том, что бедность в России снижается

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15 декабря 2022, 15:40

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том, что уровень бедности в стране снижается. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин: доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%, бедность снижается», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам главы государства, сокращение ВВП РФ по итогам 2022-го должно быть меньше прежних прогнозов и составить 2,5%.

Также Владимир Путин указал на то, что Россия продолжит реализовывать ответственную финансовую и макроэкономическую политику.

Ранее в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент на следующей неделе проведет большой Госсовет.