Европарламент принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине геноцидом

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15 декабря 2022, 15:27

Заседание Европарламента, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Европейский парламент проголосовал за документ, который признает «голодомор» на Украине геноцидом. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Некоторое время назад подобный документ одобрили в Бундестаге. Внешнеполитическое ведомство РФ, комментируя решение немецких законодателей, выступило с заявлением о том, что оно является попыткой подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России.