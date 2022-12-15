Из Всероссийского центра допподготовки в Челябинской области началась отправка мобилизованных

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15 декабря 2022, 13:48 Источник: Telegram

мобилизованные, Sergey Petrov/globallook.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что после боевого слаживания началась отправка мобилизованных из Всероссийского центра дополнительной подготовки, открытого в Чебаркуле в октябре.

Алексей Текслер отметил, что из дивизии и палаточного лагеря в Чебаркуле к настоящему моменту начались отправки мобилизованных граждан России после пройденного боевого слаживания.

Губернатор Челябинской области уточнил, что власти обеспечивают каждого военного комплектом необходимых вещей и амуниции, в частности, касками, бронежилетами, теплыми вещами, зимними спальными мешками. Текслер уточнил, что такой набор получит каждый боец, который отправляется в зону проведения СВО из региона. "Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши", – подчеркнул чиновник.