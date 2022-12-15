Захарова: Россия получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят

Российская Федерация получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировала пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.
«РФ получила от Ватикана извинения за высказывания понтифика в адрес чеченцев и бурят, этот инцидент исчерпан — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Сергея Лаврова с должности главы МИД России.