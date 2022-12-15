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Захарова: Россия получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят

, 12:56

Захарова: Россия получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурят. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировала пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.

«РФ получила от Ватикана извинения за высказывания понтифика в адрес чеченцев и бурят, этот инцидент исчерпан — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Сергея Лаврова с должности главы МИД России.

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