Пресс-секретарь Путина Песков призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Лаврова с поста главы МИД России

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15 декабря 2022, 12:47

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Сергея Лаврова с поста руководителя отечественного внешнеполитического ведомства. Об этом информирует ТАСС.

«Не стоит верить слухам о якобы предстоящей отставке главы МИД РФ», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что российское министерство иностранных дел назвало недружественным шагом псевдоюридического характера решение нижней палаты польского парламента признать РФ «государством, поддерживающим терроризм».