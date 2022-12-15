Пресс-секретарь Путина Песков призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Лаврова с поста главы МИД России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, призвал не верить слухам о якобы предстоящей отставке Сергея Лаврова с поста руководителя отечественного внешнеполитического ведомства. Об этом информирует ТАСС.
«Не стоит верить слухам о якобы предстоящей отставке главы МИД РФ», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что российское министерство иностранных дел назвало недружественным шагом псевдоюридического характера решение нижней палаты польского парламента признать РФ «государством, поддерживающим терроризм».