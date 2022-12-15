Сейм Польши принял резолюцию о признании России «страной, поддерживающей терроризм»

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15 декабря 2022, 08:56

Сейм Польши, FOT.TEDI/NEWSPIX.PL via www.imag / globallookpress.com

Сейм Польши одобрил документ о признании Российской Федерации «страной, поддерживающей терроризм». Об этом информирует ТАСС.

«Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

В документе, за который проголосовали депутаты, в частности, утверждается, что Москва якобы несет прямую ответственность за крушение малайзийского Boeing, разбившегося на территории Донбасса летом 2014 года.

Ранее сегодня сообщалось, что в американский Конгресс внесли проект резолюции, призывающей президента Джо Байдена добиваться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН.