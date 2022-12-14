WSJ: США собираются ввести санкции в отношении Потанина

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14 декабря 2022, 21:32 Источник: Коммерсантъ

Глава "Норникеля" Владимир Потанин. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

США намерены ввести санкции в отношении генерального директора «Норникеля» Владимира Потанина — скорее всего, о них будет объявлено уже 15 декабря. Об этом пишет в среду The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Байдена.

По информации издания, санкции будут распространены на холдинг «Интеррос» и Росбанк, однако не затронут «Норникель». Рестрикции, по данным источника, коснутся также супруги Потанина Екатерины.

Кроме главы «Норникеля» в санкционный список, как ожидается, попадут некоторые из членов российского правительства.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила санкции в отношении бывших и действующих российских спортсменов, среди которых Алина Кабаева, Камила Валиева, Евгений Плющенко, Вячеслав Фетисов.