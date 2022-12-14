Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил, что европейцы хотят не поставок оружия Киеву, а мирных инициатив

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14 декабря 2022, 17:00 Источник: РИА Новости

Хайнц-Кристиан Штрахе. Matthias Rietschel/globallook.com

Европейцы в большинстве своем хотят мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а не дальнейшей его эскалации. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Граждане ЕС хотят не дальнейшей эскалации конфликта и поставок оружия, а, наконец, серьезных и честных мирных инициатив», - сказал политик.

По мнению Штрахе, продолжение военной помощи Украине ведет к риску того, что ситуация выйдет «за пределы региона». Он также заявил, что многое в этом конфликте зависит от того, какие цели преследует нынешняя администрация США: захочет ли она, чтобы он сохранился в долгосрочной перспективе с угрозой третьей мировой войны в Европе, или в Белом доме возобладает здравый смысл.

Ранее сообщалось, что власти США в ближайшие дни могут объявить об отправке Украине систем противоракетной обороны Patriot.