Журналист Подоляка назвал два варианта развития событий освобождения Артемовска

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 16:06 Антон Николаев,

Юрий Подоляка предположил, что ВСУ будут использовать накопленные резервы, чтобы не дать российской армии взять под контроль Артемовск до Нового года. С другой стороны, украинская армия может сдать город, сохранив свои резервы. Об это Подоляка сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Здесь есть вилка решений у Киева. Можно бросить резервы, которые они копили для зимней компании, и таким образом не дать нам взять Артемовск до Нового года, но в этом случае мы эти резервы просто перемелем, лишив ВСУ последних козырей. Это даст нам стратегический перевес для будущих наступательных операций».

«Другой вариант, на котором настаивает руководство ВСУ, что нужно идти по сценарию Лисичанска, т.е., сдать город и сохранить резервы ВСУ, идти на следующую линию обороны, которая находится восточнее Славянска, Краматорска, Константиновки и Грушевки, пытаясь ее удерживать. Если они отойдут за эту линию обороны, то там посыпется Авдеевка. Я думаю, к концу зимы, да и наше командование очень хочет этого добиться, чтобы мы вышли на эту линию обороны противника, а Артемовск, Солидар, Северск, Адвеевка, Угледар будут освобождены».

Ранее военкор Дмитрий Стешин в интервью порталу «Украина.ру» высказал мнение, что ВСУ уйдут из Артемовска до конца года.