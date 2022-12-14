Военный эксперт Широкорад допустил Новогоднее перемирие между Россией и Украиной

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 13:45 Антон Николаев,

Александр Широкорад считает, что перемирие между Киевом и Москвой на время предстоящих праздников возможно в том случае, если оно будет выгодно одной из сторон конфликта. Такое мнение аналитик высказал изданию «Аргументы недели».

«Я вполне допускаю Новогоднее перемирие между Украиной и Россией. В этом конфликте возможно все! Кому будет выгодно перемирие и прекращение огня на время новогодних праздников? Если у нас действительно поставят экономику на военные рельсы, то, конечно, это перемирие было бы на руку России. Произошли бы расконсервация оружия, поставки нового вооружения, строительство линий укрепления, укрытий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Новогоднее перемирие между Москвой и Киевом не обсуждается.