Песков: у Путина до конца года запланирована встреча с главами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

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14 декабря 2022, 13:49

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

У президента Российской Федерации Владимира Путина до конца текущего года запланирована встреча с руководителями республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«У Путина запланирована встреча с главами новых регионов до конца года, о сроках будет сообщено позже», — процитирован Песков в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля, говоря о возможности освобождения армией РФ Чернигова и Одессы, указал на то, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей».