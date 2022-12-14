Полковник Кондратьев: «ВСУ обстреливают населенные пункты Кинбурнской косы»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 декабря 2022, 12:37 Антон Николаев,

Фото: Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Командир казачьей бригады «Дон» Алексей Кондратьев утверждает, что украинская армия обстреливает села и деревни Кинбурнской косы. Об этом он сказал в эфире «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Сейчас ВСУ, не гнушаясь никакими правилами ведения войны, нормами международного права, обстреливают населенные пункты Кинбурнской косы, - это село Покровское, которое находится напротив острова Первомайский, и деревня Васильевка. Объектами обстрелов являются электрические трансформаторы и гражданские домовладения. Эта стрельба ведет к ненужным жертвам среди мирного населения, разрушает их дома. Например, на этой неделе был обстрел, и был ранен гражданский человек. Наши войска, медики оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в безопасный район. Для ВСУ жители этих территорий на сегодняшний день не являются согражданами, гражданами Украины, они их называют коллаборантами и готовы уничтожать их до последнего. Война, которую Россия ведет по денацификации имеет значения для установления мира на территории бывшей Украины по всем регионам».

Кондратьев также сообщил, что на территории заповедника Кинбурнской косы было сожжено больше 8 тыс. гектаров территорий. Он добавил, что это - цитата - «экологическая катастрофа».