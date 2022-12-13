Захарова заявила, что противоречивая риторика французских властей в отношении Украины напоминает ей шпагат на двух стульях

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13 декабря 2022, 20:47 Источник: Telegram Марии Захаровой

Эмманюэль Макрон и Катрин Колонна. Архивное фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на противоречивые высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Катрин Колонна, касающиеся российско-украинского конфликта. Это напомнило ей ролевую игру с плохим и хорошим полицейским или шпагат на двух стульях.

Макрон, как известно, выступает за скорейшее дипломатическое разрешение конфликта. Более того, в последнее время он в своих публичных выступлениях продвигает идею гарантий безопасности для России в будущем. В то же время министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет об очередном пакете военной помощи Украине, включающем системы ПВО.

«В Париже ролевые игры в хорошего Президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях», - так прокомментировала Захарова противоречивые высказывания французских политиков в своем телеграм-канале во вторник.