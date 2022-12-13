Позывной «Гранит»: «На Авдеевском направлении много наемников - поляков»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 14:33 Антон Николаев,

Заместитель командира штурмового подразделения ВС РФ «Гранит» утверждает, что на Авдеевском направлении работают наемники - поляки. Об это он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Противник удивляет своим напором: постоянно пытается наступать, но это получается слабо. У нас наступление идет своим чередом и очень даже успешно. На данный момент оно принимает немного оборонительный характер, но мы не стоим на месте и все время движемся вперед медленно, но уверенно. На Авдеевском направлении со стороны Украины работают наемники, их очень много. В основном это поляки».

На вопрос телеведущего Руслана Осташко, попадают ли в плен наемники, позывной «Гранит» отвечать не стал отвечать.