Телеведущая Скабеева назвала Алексея Арестовича «чмом» в прямом эфире

Аргументы Недели → Политика 13+

13 декабря 2022, 12:51 Антон Николаев,

Фото: Ольга Скабеева, кадр видео

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева выступила с грубыми оскорблениями в адрес советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. По ее мнению, Арестович недостоин уважения. Об этом Скабеева сказала в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«К Арестовичу можно без уважения обращаться ввиду того, что он не противник, он является инструментом в руках противника, а противник у нас США. Не хочется даже допускать мысль, что мы способны уважать это чмо!»



Ранее Алексей Арестович заявил, что на Запорожском направлении наблюдается изоляция боевых действий со стороны ВСУ.