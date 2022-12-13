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Аргументы Недели → Политика 13+

Телеведущая Скабеева назвала Алексея Арестовича «чмом» в прямом эфире

, 12:51 ,

Телеведущая Скабеева назвала Алексея Арестовича «чмом» в прямом эфире
Фото: Ольга Скабеева, кадр видео

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева выступила с грубыми оскорблениями в адрес советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. По ее мнению, Арестович недостоин уважения. Об этом Скабеева сказала в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«К Арестовичу можно без уважения обращаться ввиду того, что он не противник, он является инструментом в руках противника, а противник у нас США. Не хочется даже допускать мысль, что мы способны уважать это чмо!»

Ранее Алексей Арестович заявил, что на Запорожском направлении наблюдается изоляция боевых действий со стороны ВСУ.

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