Житель Абакана задержан за покушение на государственную измену при попытке вступления в ВСУ

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13 декабря 2022, 12:10 Источник: ТАСС

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/globallook.com

В Центре общественных связей ФСБ России во вторник сообщили о задержании жителя Абакана за покушение на госизмену за попытку выехать на украинскую территорию и вступить в Вооруженные силы Украины.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный гражданин решил перейти на сторону противника и вступить в ряды ВСУ, чтобы в их составе участвовать в боях.

Житель Хакасии совершил в отношении административных зданий органов власти региона акты вандализма и был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ. Во время попытки выехать на Украину через территорию одной из стран СНГ гражданина задержали.

В отношении мужчины также заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Покушение на государственную измену".