Апелляционный суд признал законным приговор о госизмене советнику главы «Роскосмоса» Сафронову

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7 декабря 2022, 18:35 Источник: РИА-Новости

Фото: pixabay.com

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему специальному корреспонденту «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову законным, об этом сообщает РИА-Новости.

В начале сентября Мосгорсуд вынес вердикт о заключении Ивана Сафронова к 22-м годам лишения свободы по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Сафронов не признал вину.

Ранее была подана апелляционная жалоба, в которой защита просила отменить решение Мосгорсуда. Сегодня приговор вступит в силу и подлежит исполнению.