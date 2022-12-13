Послание президента Федеральному собранию может быть назначено на 27 декабря

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13 декабря 2022, 12:00 Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: GlobalLookPress

Появилась предположительная дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что оно может состояться 27 декабря.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что Путин обратиться с посланием до конца года.

Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно. В 2021 году президент выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. А в 2020 году — 15 января.

Большой пресс-конференции Владимира Путина до конца года не планируется.

У Владимира Путина в активе существенная поддержка граждан России. Чего они ждут от послания президента Федеральному собранию?