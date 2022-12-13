В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

На территории Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 13 декабря, сотрудники пресс-службы Министерства обороны республики.
Проверка боевой готовности была начата по поручению президента Республики Беларусь, который является главнокомандующим вооруженными силами страны.
В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятия будут носить комплексный характер. В кратчайшие сроки войска должны выдвинуться в определенные районы, произвести их инженерное оборудование, организовать оборону и охрану, а также навести через реки Неман и Березина мостовые переправы.