В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

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13 декабря 2022, 10:46 Источник: РИА "Новости"

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На территории Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 13 декабря, сотрудники пресс-службы Министерства обороны республики.

Проверка боевой готовности была начата по поручению президента Республики Беларусь, который является главнокомандующим вооруженными силами страны.

В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятия будут носить комплексный характер. В кратчайшие сроки войска должны выдвинуться в определенные районы, произвести их инженерное оборудование, организовать оборону и охрану, а также навести через реки Неман и Березина мостовые переправы.