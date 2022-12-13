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В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

, 10:46 Источник: РИА "Новости"

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности
военный, https://unsplash.com/photos/DezIqettd-E

На территории Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 13 декабря, сотрудники пресс-службы Министерства обороны республики.

Проверка боевой готовности была начата по поручению президента Республики Беларусь, который является главнокомандующим вооруженными силами страны.

В оборонном ведомстве уточнили, что мероприятия будут носить комплексный характер. В кратчайшие сроки войска должны выдвинуться в определенные районы, произвести их инженерное оборудование, организовать оборону и охрану, а также навести через реки Неман и Березина мостовые переправы.

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