Reuters: США отправили на Украину энергооборудование за 13 миллионов долларов

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13 декабря 2022, 07:25 Источник: Reuters

Линии электропередачи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

США направили Киеву первую партию энергооборудования. Об этом сообщают обозреватели издания Reuters.

«Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов» - пишут авторы Хамейра Памук и Тимоти Гарднер.

Они отметили, что ранее замминистром энергетики США Дэвидом Терком было организовано обсуждение с энергокомпаниями вопроса по оказанию помощи украинской инфраструктуре.

Ранее сообщалось о том, что США выделили на закупку энергооборудования для Украины 53 тысячи долларов.