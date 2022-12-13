Reuters: США отправили на Украину энергооборудование за 13 миллионов долларов

США направили Киеву первую партию энергооборудования. Об этом сообщают обозреватели издания Reuters.
«Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов» - пишут авторы Хамейра Памук и Тимоти Гарднер.
Они отметили, что ранее замминистром энергетики США Дэвидом Терком было организовано обсуждение с энергокомпаниями вопроса по оказанию помощи украинской инфраструктуре.
Ранее сообщалось о том, что США выделили на закупку энергооборудования для Украины 53 тысячи долларов.