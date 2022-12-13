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Reuters: США отправили на Украину энергооборудование за 13 миллионов долларов

, 07:25 Источник: Reuters

Reuters: США отправили на Украину энергооборудование за 13 миллионов долларов
Линии электропередачи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

США направили Киеву первую партию энергооборудования. Об этом сообщают обозреватели издания Reuters.

«Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов» - пишут авторы Хамейра Памук и Тимоти Гарднер.

Они отметили, что ранее замминистром энергетики США Дэвидом Терком было организовано обсуждение с энергокомпаниями вопроса по оказанию помощи украинской инфраструктуре.

Ранее сообщалось о том, что США выделили на закупку энергооборудования для Украины 53 тысячи долларов.

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