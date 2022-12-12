ФАС России предложила изымать имущество купленных иностранцами без согласования с правительством компаний

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12 декабря 2022, 15:56 Источник: Ведомости

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации намерена ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для России компании.

ФАС предлагает установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правительственной комиссией, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Пока после признания таких сделок недействительными иностранный инвестор возвращает акции продавцу. «Ведомости» ознакомились с проектом изменений в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны РФ и безопасности государства». Предложенный документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности.

Проект, разработанный ФАС, предлагает передавать имущество фирмы в пользу государства через суд по иску службы или общества, потерпевшего убытки.