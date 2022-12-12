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Мэр Донецка Кулемзин: «Сейчас четыре городских района находятся под обстрелом»

, 15:13 ,

Мэр Донецка Кулемзин: «Сейчас четыре городских района находятся под обстрелом»

Алексей Кулемзин утверждает, что в прошлые выходные Украина наносила артиллерийские удары по жилым кварталам, а также мирной инфраструктуре Донецка. Кулемзин так же отметил, что в данные минуты обстрел Донецка продолжается. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Прошедшие два дня были тяжелыми для Донецка. Семь районов города были под плотным артиллерийским огнем украинских карателей. Киевский район только за час был обстрелян тридцатью снарядами градов, которые прилетели по мирным жилым кварталам. К сожалению, есть раненые - 13 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них мальчик 11 лет и девочка 3 лет. Под обстрел попали школы, ясельный сад, театр оперы и балета, т.е. те объекты, которые никак не связаны с военной тематикой - рынки, больницы, остановки общественного транспорта. Цель - причинить ущерб населению! Это тот терроризм, о котором мы говорим не первый месяц. В данную минуту четыре района города под плотным обстрелом. Здесь очевидный факт неприкрытого терроризма и убийства мирных граждан».

Ранее Кулемзин в своем ТГ-канале написал, что водопровод, обеспечивающий водой металлургический завод в Донецке, получил повреждения после обстрелов со стороны Украины.

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