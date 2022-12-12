Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Представитель командования воздушных сил ВСУ Игнат признал, что ПВО Украины не могут сбивать баллистические ракеты

, 13:41 Источник: РИА "Новости"

Представитель командования воздушных сил ВСУ Игнат признал, что ПВО Украины не могут сбивать баллистические ракеты
ПГРК "Ярс", сайт МО РФ

Представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат днем в понедельник, 12 декабря, признал, что системы ПВО Украины не имеют возможности сбивать баллистические ракеты.

Юрий Игнат уточнил, что в настоящий момент баллистика недоступна для уничтожения средствами противовоздушной обороны, имеющимися на вооружении ВСУ. Подчеркивается, что наиболее эффективно ликвидировать такие ракеты непосредственно на старте.

Напомним, ранее сегодня Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", наносящих в рамках спецоперации удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

В мире

Общество

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

В понедельник, 12 декабря, президент Российской Федерации провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В рамках переговоров главы России и Азербайджан обсудили ряд практических аспектов реализации предыдущих договорённостей Владимира Путина, Ильхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. Путин и Алиев проводили телефонные переговоры ранее 22 и 26 ноября.

Политика