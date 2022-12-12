Представитель командования воздушных сил ВСУ Игнат признал, что ПВО Украины не могут сбивать баллистические ракеты

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 13:41 Источник: РИА "Новости"

ПГРК "Ярс", сайт МО РФ

Представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат днем в понедельник, 12 декабря, признал, что системы ПВО Украины не имеют возможности сбивать баллистические ракеты.

Юрий Игнат уточнил, что в настоящий момент баллистика недоступна для уничтожения средствами противовоздушной обороны, имеющимися на вооружении ВСУ. Подчеркивается, что наиболее эффективно ликвидировать такие ракеты непосредственно на старте.

Напомним, ранее сегодня Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", наносящих в рамках спецоперации удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.