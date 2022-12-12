Эксперт Сигов считает, что РФ надо отстаивать свои позиции в ООН

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12 декабря 2022, 13:11 Источник: ng.ru

Фото: globallookpress.com

В последнее время много аналитиков рассуждает о возможностях выхода России из ООН. Одни обвиняют организацию в проамериканской позиции, другие считают, что она себя дискредитировала, третьи заявляют, что лучше бы РФ оставаться в пределах организации. Есть и мнение насчёт неудачной политики ООН в целом и её вероятном роспуске в будущем. Эксперт Юрий Сигов, проработавший в организации немало лет, поделился со СМИ своими соображениями насчёт сложившейся ситуации.

В целом аналитик раскритиковал ООН, отметив, что во всех её органах никто персонально ни за что не отвечает. Он также рассказал о спорной эффективности данной организации. «Полномочия того же генсека очень опосредованы, - следует из материала господина Сигова, - да, он может нанять «под себя» пару десятков протежируемых ему различными странами чиновников на приличные посты. Но его власть над организацией и её деятельностью чисто символическая». Именно отсюда, по мнению эксперта, и следует та самая низкая эффективность. ООН – крайне несовершенная организация, считает Юрий Сигов.

Что до ситуации с Россией, то по мнению аналитика, она растеряла большую часть своих позиций в объединении. Сигов приводит в пример КНР, в которой за последние 10-12 лет сумели продвинуть немало своих представителей. А в РФ подобные позиции, напротив, с каждым годом слабеют. На политическом и миротворческом направлениях и в офисе генсека ООН работают всего два сотрудника с российскими паспортами. К лету будущего года может остаться только один такой человек.

Но если позиции России в ООН слабеют, то что же делать дальше? На этот вопрос Юрий Сигов ответил достаточно подробно. Один из рычагов для улучшения позиций РФ – это увеличение добровольного финансирования различных комитетов и структур организации, как в центре, так и на местах. «Есть довольно эффективный вариант «подсаживания» отдельных отделений Секретариата ООН на эти российские финансовые средства, - упомянул эксперт, - а также временно, на год или два, направлять молодых российских специалистов (до 35 лет) в Секретариат за своё счёт».

Юрий Сигов обращает внимание, что наиболее подготовленные и грамотные специалисты постепенно приживаются в Секретариате в Нью-Йорке и Женеве, и в конечном итоге получают пятилетние контракты. Правда есть одна проблема. «Российские кадры «протискиваются» на постоянные контракты исключительно на индивидуальной основе, - отмечает аналитик. - Один-два человека в год. Поэтому, как количественно, так и качественно общие позиции России и её граждан в ведущих международных организациях постоянно ослабевают».

Также международник обращает внимание, что платформа ООН на любом уровне является сегодня ареной жёсткой геополитической борьбы. Но даже в этой сложной ситуации реально мобилизовать отдельные темы и направления, и нащупать более позитивную повестку дня. В этом деле правительство России могут поддержать страны Африки, Азии и Латинской Америки. Господин Сигов считает, что нужно попытаться максимально деидеологизировать свои подходы к основным темам, волнующим международное сообщество.

В целом же у РФ сейчас действительно серьёзная задача. Либо же покинуть ООН и попытаться создать альтернативный вариант, либо отстаивать свои позиции с помощью более гибких и прагматичных подходов. Если же этого не произойдёт в ближайшее время, то по мнению эксперта Сигова, позиции Москвы будут ослабевать во всех конторах организации.