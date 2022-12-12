Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Бахмут в ближайшее время падет!»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 декабря 2022, 12:41 Антон Николаев,

Фото: Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Апти Алаудинов, комментируя ситуацию на Артемовском направлении, считает, что скоро город Бахмут падет. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Тактикой ночной атаки при поддержке артиллерии малых групп мы пользовались и ранее. Ребята из «ЧВК Вагнера» делают очень хорошую работу, уничтожая огромное количество противников, выдавливая их из данного участка. Бахмут - стратегически важен для наших сил и средств, если выдавить противника из него, то у нас открываются просторы для наступления во всех направлениях именно в ДНР, чтобы отодвинуть противника подальше от Донецка, так как у него не будет возможности обстреливать близлежащие населенные пункты и сам Донецк. Из Бахмута мы сможем двигаться в любом направлении - город в ближайшее время падет! Мы уже готовы к тому, что наши подразделения пойдут дальше».



Апти Алаудинов добавил, что ситуация на Артемовском направлении - цитата - «складывается хорошо для наших подразделений».



