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Замглавы МИД Богданов: контакты России с Турцией по поводу проведения ее наземной операции в Сирии продолжаются, есть успехи

, 12:14

Замглавы МИД Богданов: контакты России с Турцией по поводу проведения ее наземной операции в Сирии продолжаются, есть успехи
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, MFA Russia / globallookpress.com

Контакты между Москвой и Анкарой по поводу проведения ее наземной операции на территории Сирийской Арабской Республики продолжаются, имеются успехи. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Михаил Богданов, заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства.

«Контакты РФ с Турцией насчет проведения Анкарой наземной операции в Сирии продолжаются, есть успехи, сообщил замглавы МИД РФ Богданов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее Михаил Богданов указал на то, что Россия готова провести встречу турецкого лидера Реджепа Эрдогана и сирийского президента Башара Асада, если поступит подобная просьба.

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