Замглавы МИД Богданов: Россия готова провести встречу Эрдогана и Асада, если такая просьба поступит

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2 декабря 2022, 11:14 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готова провести встречу главы Турции Реджепа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада, если такая просьба поступит. На это, как передает РИА Новости, указал Михаил Богданов, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«Если нас попросят об этом и у наших партнеров в Анкаре и в Дамаске будет такая заинтересованность, то, конечно, мы откликнемся положительно», — процитирован Богданов в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что Москва проводит работу для организации встречи Эрдогана и Асада.