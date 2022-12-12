Боррель перепутал Россию и Украину и анонсировал введение Евросоюзом санкций против Ирана «за поддержку Украины»

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12 декабря 2022, 12:00

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, EUC / globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перепутал Российскую Федерацию и Украину и анонсировал введение содружеством ограничительных мер в отношении Тегерана «за поддержку Украины». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Боррель — как до него Столтенберг — перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины"», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что дипломат не заметил своей ошибки, допущенной в ходе общения с журналистами, и не стал исправляться.

Ранее сегодня сообщалось, что входящим в Евросоюз государствам не удалось согласовать новый пакет рестрикций в отношении Москвы до встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов объединения.