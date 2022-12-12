Боррель: страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России до встречи глав МИД, дискуссия министров будет сложной

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12 декабря 2022, 10:52

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Входящим в Европейский союз государствам не удалось согласовать новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы до встречи руководителей дипломатических ведомств стран-членов содружества, дискуссия министров будет сложной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций до встречи глав МИД в Брюсселе, дискуссия министров будет сложной — Боррель», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее Жозеп Боррель высказал точку зрения о том, что к рестрикциям ЕС против РФ необходимо присоединиться Турции.