Боррель высказал мнение, что Турции нужно присоединиться к санкциям Евросоюза против России

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11 декабря 2022, 15:08

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Lev Radin / globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил точку зрения о том, что Анкаре необходимо присоединиться к ограничительным мерам, которые сообщество ввело в отношении Москвы. Об этом информирует ТАСС.

«Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что Турции следует пересмотреть свои торговые отношения с Россией и присоединиться к санкционному режиму Евросоюза, говорится в письменном обращении Борреля к Европарламенту», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Борреля, Евросоюз ожидает, что кандидаты на вступление в содружество, к которым относится и Анкара, будут разделять его политику в области рестрикций.

Ранее в воскресенье сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным высказал надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.