Посол Москвы в Лондоне Келин: разрыв дипломатических отношений не в интересах России и Великобритании

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12 декабря 2022, 09:53

Посол России в Великобритании Андрей Келин, MFA Russia / globallookpress.com

Разрыв дипломатических отношений не в интересах Российской Федерации и Соединенного Королевства. На это, как передает ТАСС, указал Андрей Келин, посол Москвы в Лондоне.

«Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах», — приведена позиция, высказанная Келиным, в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что посольство РФ в Британии отвергло слова руководителя внешнеполитического ведомства страны Джеймса Клеверли, который обвинил Москву и Тегеран в «постыдных» сделках в контексте украинского кризиса.