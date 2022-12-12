Байден в телефонной беседе с Зеленским подчеркнул приоритеты США по укреплению ПВО Украины

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12 декабря 2022, 08:18

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Хозяин Белого дома Джо Байден в ходе телефонной беседы с главой Украины Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Соединенных Штатов по укреплению противовоздушной обороны бывшей советской республики. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось накануне, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей российской специальной операции на Украине.