Пушилин сообщил о продвижении российских войск вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе

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12 декабря 2022, 07:07

Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предоставил информацию о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в настоящий момент продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Денис Пушилин в рамках видеообращения сообщил, что на некоторых участках российские войска продвигаются в день на 100-200 метров, а на других важны даже 10-20 метров.

Напомним, ВС РФ сейчас ведут ожесточенные бои за Артемовск, который находится на подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Этот город является важным транспортным узлом, который снабжает украинскую группировку войск в Донбассе.