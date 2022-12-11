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11 декабря 2022, 12:06 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: State Duma Russia/globallookpress.com

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что участвовавшие в заключении Минских соглашений Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида 6 - миллионного населения и нанесённого ущерба.

Володин убеждён, что после признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских договорённостях Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что в 2014 году министры иностранных дел ФРГ и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной властью Украины и украинской оппозицией. Но всё закончилось госпереворотом в Киеве и геноцидом жителей Донбасса.

Германия и Франция также были участниками заключения Минских соглашений. А теперь Меркель раскрыла, что исполнять их никто не собирался, Украина получила время Украине для милитаризации.

Спикер Госдумы Володин заключил: "Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, — это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей — в то время канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко — должны ответить".