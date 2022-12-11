Эрдоган пообещал Зеленскому помощь в преодолении Украиной тяжелой зимы

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11 декабря 2022, 20:01 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sha Dati/globallook.com

Турция окажет Украине гуманитарную помощь, чтобы она в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры смогла преодолеть предстоящую зиму. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора в воскресенье.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что [Турция] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», - говорится в коммюнике канцелярии турецкого президента по итогам переговоров глав государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о воскресном разговоре с Эрдоганом, благодарил его за «сотни генераторов».