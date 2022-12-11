Эрдоган и Зеленский обсудили возможное расширение зернового коридора

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11 декабря 2022, 18:36 Источник: Telegram

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото: Ukrainian presidential office/globallook.com

В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, в ходе которого, в частности, обсуждалось расширение зернового коридора. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский лидер.

«Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine [«Зерно из Украины»]. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора», - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 декабря, Эрдоган говорил по телефону и с российским президентом Владимиром Путиным. Одной из тем разговора также была зерновая сделка.