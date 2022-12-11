Пушилин уволил главу Дебальцева и назначил нового вице-премьера правительства ДНР

В Донецкой Народной Республике в воскресенье произошли кадровые перестановки. Указами временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Лариса Толстыкина назначена вице-премьером правительства республики, а глава Дебальцева Игорь Захаревич освобожден от своей должности.
Указы опубликованы на сайте главы ДНР.
Лариса Толстыкина работала ранее в должности министра труда республики. В ноябре она была назначена исполняющей обязанности вице-премьера после увольнения с этого поста Владимира Антонова.
Что касается главы Дебальцева Игоря Захаревича, незадолго до увольнения Пушилин критиковал его за неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону.
Ранее Пушилин сообщал о гибели донецкого музыканта Андрея Старинцева в результате обстрела города украинскими войсками.