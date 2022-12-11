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Слуцкий анонсировал новый проект ЛДПР, посвященный популяризации участников СВО

, 14:01

Слуцкий анонсировал новый проект ЛДПР, посвященный популяризации участников СВО

Политик, руководитель комитета по международным делам Госдумы  Леонид Слуцкий объявил, ЛДПР создает новый проект, посвященный популяризации участников специальной военной операции.

Лидер ЛДПР в рамках встречи со всеми региональными отделениями в Центральном аппарате партии заявил, что они работают над тем, чтобы бойцы, защищающие Россию на передовой, стали живыми примерами истинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех российских граждан.

Слуцкий подчеркнул, что находящиеся сейчас в зоне СВО бойцы действительно герои настоящего времени и должны выйти в публичное пространство и занять в нем подобающее место.

Слуцкий пригласил освобожденного из американской тюрьмы россиянина Виктора Бута к сотрудничеству. Бут заявил, что поддерживает СВО.

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