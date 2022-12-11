Слуцкий анонсировал новый проект ЛДПР, посвященный популяризации участников СВО

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11 декабря 2022, 14:01

Политик, руководитель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил, ЛДПР создает новый проект, посвященный популяризации участников специальной военной операции.

Лидер ЛДПР в рамках встречи со всеми региональными отделениями в Центральном аппарате партии заявил, что они работают над тем, чтобы бойцы, защищающие Россию на передовой, стали живыми примерами истинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех российских граждан.

Слуцкий подчеркнул, что находящиеся сейчас в зоне СВО бойцы действительно герои настоящего времени и должны выйти в публичное пространство и занять в нем подобающее место.

Слуцкий пригласил освобожденного из американской тюрьмы россиянина Виктора Бута к сотрудничеству. Бут заявил, что поддерживает СВО.