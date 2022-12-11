Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Посол Киева в Германии Макеев заявил, что у Украины «нет больше времени ждать оружие»

, 13:15

Посол Киева в Германии Макеев заявил, что у Украины «нет больше времени ждать оружие»
Посол Украины в Германии Алексей Макеев, www.imago-images.de / globallookpress.com

Киевский посол в Германии Алексей Макеев сделал заявление о том, что у Украины «нет больше времени ждать оружие». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Новый украинский посол в ФРГ продолжает традицию своего предшественника, упрекая Берлин в нежелании скорее поставить вооружение Киеву», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Макеев, ставший собеседником немецких журналистов, отметил, что он не желает давить на власти Германии, но у украинской стороны «нет больше времени ждать оружие».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что количество безвозвратных потерь подконтрольных Киеву войск в районе Артемовска явно превышает 10 тысяч человек.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Политика

Политика

Общество