Усиливая военную поддержку Украины, США все более серьезно втягиваются в конфликт с Россией

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11 декабря 2022, 11:11 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Фото: Unsplash.com

Командование ВВС США хотят отправить свои морально устаревшие беспилотники Reaper на Украину, что резко увеличит возможности Киева по нанесению ударов по стратегическим объектам глубоко внутри России.

Конфликт на Украине позволяет американцам утилизировать устаревшие беспилотники и получить дополнительно огромные доходы от массового производства современных моделей БПЛА.

Ранее Вашингтон опасался своего прямого вовлечения в конфликт с Россией, необходимости передачи Украине секретных технологий, так как большая часть американских беспилотников почти наверняка будет сбита российским ПВО. Однако, если ранее Вашингтон страшился жесткого ответа России за атаки американским оружием стратегических ядерных объектов в форме ответного применения ТЯО или атаки по территории одной из стран НАТО, то после атаки украинских беспилотников по базам стратегических бомбардировщиков в Дягилево около Рязани и Энгельс-2 в Саратове позиция американских властей быстро поменялась. По сообщениям западной прессы Вашингтон уже более не сдерживает угроза возможной спирали эскалации конфликта путем ответных ударов России. Высокопоставленный представитель Пентагона прямо заявляет, что они все еще используют те же расчеты эскалации войны с Россией, но страх перед эскалацией уже изменился с самого начала СВО, сейчас, по их мнению, все уже будет по-другому. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявляет более дипломатично, что Америка более не будет ни поощрять, ни препятствовать Украине наносить удары в глубине России.

По сообщениям ТАСС, Пентагон дает зеленый свет Украине для ударов американскими дронами по военным объектам далеко в глубине российской территории.

По сообщениям источников Politico военные США разработали идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они годами пытались избавиться, и продать их на Украину, которая постоянно требует получения дальнобойного оружия по нанесению ударов в глубине территории России. Американский беспилотник MQ-9 Reaper, также известный как Predator B, был построен для поддержки военных в войнах в Ираке и Афганистане, где у талибов отсутствовали средства ПВО и не было опасности быть сбитыми огнем моджахедов.

Масло в огонь на Украине умело подливает крупнейший американский производитель беспилотников General Atomics, которому конфликт на Украине в будущем сулит рекордные прибыли. Руководители General Atomics в течение нескольких месяцев вели интенсивные переговоры с украинскими официальными лицами, пытаясь достичь соглашения о передаче военных технологий, которое соответствовало бы правилам и требованиям США. Самая последняя поправка в Законе о государственной обороне США на 2023 финансовый год, содержит требование о передаче 100 беспилотников Reaper другому государственному учреждению США, что предположительно высвободит часть боевых дронов для отправки в Украину.

Это означает, что Министерству обороны РФ и другим исполнительный органам государственной власти придется учитывать в своей деятельности новые военные опасности далеко за ЛБС уже в самом ближайшем будущем и строить эффективные меры противодействия этим угрозам.