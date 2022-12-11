Медведев: Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, включая оружие, основанное «на новых принципах»

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11 декабря 2022, 09:24

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент увеличивает производство наиболее мощных средств поражения, включая оружие, которое основано «на новых принципах». С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности страны.

Чиновник в своей новой публикации в личном Telegram-канале высказал мнение, согласно которому противники Москвы находятся не только на Украине, но и в других местах, «присягнувших современным нацистам». В числе таких регионов Медведев, в частности, назвал Европу, Северную Америку и Японию.

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — отметил автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал точку зрения о том, что поставки Францией оружия Киеву на фоне истощения запасов вооружения у нее самой являются «полным безумием».