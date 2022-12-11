Власти США не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков на Аляске

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11 декабря 2022, 09:10 Источник: Telegram-канал ТАСС

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов не позволили российским дипломатическим работникам возложить цветы к могилам советских летчиков и моряков на Аляске. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Американские власти не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска)», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам процитированной в посте сотрудницы посольства Москвы в Вашингтоне Надежды Шумовой, местные американские власти отказали в посещении кладбища без объяснения причин. Попытки добиться допуска к мемориалам через Государственный департамент США были безуспешными.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что в отсутствии намерений западной стороны к развитию отношений с Москвой нет ничего страшного.