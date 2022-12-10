Глава МИД Лавров: на Западе вынашивают стратегические замыслы, как поссорить Россию с соседними странами

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10 декабря 2022, 18:17

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

На Западе вынашивают стратегические замыслы, как поссорить Российскую Федерацию с соседними государствами. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, информирует ТАСС.

«На Западе вынашивают стратегические замыслы, как поссорить Россию с соседними странами», — процитирован Лавров в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что западная сторона пытается найти любую зацепку, чтобы вбить клинья в отношения РФ и Казахстана.

Как сообщалось ранее в субботу, Сергей Лавров указал, что Запад решил отомстить России за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Минских соглашений Киевом.