Виктор Бут выразил мнение, что американцы хотели сделать из него пример для всех россиян, чтобы они соглашались на сделки с США

Аргументы Недели → Политика 13+

10 декабря 2022, 16:47 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Виктор Бут, wr1 / globallookpress.com

Отечественный предприниматель Виктор Бут, обмененный на текущей неделе на баскетболистку Бриттни Грайнер, озвучил точку зрения, согласно которой американская сторона хотела сделать из него пример для всех россиян, чтобы они соглашались на сделки с Соединенными Штатами. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Россиянин считает, что американцы хотели сделать из него пример для всех русских, чтобы они соглашались на сделки с США», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся переговоры по обмену Бута на Грайнер не были шагом к выходу из кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.