Сейм Латвии отклонил законопроект о легализации однополых браков

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10 декабря 2022, 16:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Здание Сейма Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В Сейме Латвии, когда речь идет о принятии законопроекта легализации однополых браков, становится жарко... Часть депутатов парламента выступают за представителей ЛГБТ, а другие - против.

Очередной раз был подан на рассмотрение в Сейм законопроект о легализации однополых браков, и в сотый раз его не приняли.

Почему же? Что гласит данный законопроект?

Что в Латвии должны быть защищены все семьи и однополые тоже! А это означает, что браки представителей ЛГБТ будут наравне иметь права с традиционными семьями. Против проголосовало 50 депутатов - законопроект не приняли.

За принятие такого законопроекта выступала латвийская партия "Прогрессивные", которая поддерживает представителей ЛГБТ.

А вот против выступают другие партии, например, Нацблок...

"Нам такие семьи не нужны!", - заявил депутат от партии Нацблок Эдмундс Зивтиньш.

Почему в Латвии такие семьи без надобности?

На этот вопрос ответила балтийскому бюро "АН" представитель партии "Латвия на первом месте" депутат Рамона Петравича:

"Я не выступаю против законов природы! Есть мужчина и есть женщина. Как может однополая семья произвести потомство? Как это возможно? Да и в Конституции Латвии четко написано - "государство защищает брак между мужчиной и женщиной". Почему я должна нарушать Конституцию страны? Каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным, но есть законы, которые должны соблюдать люди. К чему может привести легализация однополых браков? Если будет такой закон, то его следует соблюдать... Получается, что произвести потомство такие семьи не смогут, а усыновить, например, смогут... И это потомство, воспитанное в однополой семье, примет все то, что видит... Извините, но человечество при таком подходе вымрет... Нет, я никогда не поддержу подобное!"

ЛГБТ-сообщество Латвии сейчас пребывает в печали... Похоже, официального статуса им ждать еще долго…